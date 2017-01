UBI Banca, scatta sospensione al ribasso (-6,9%)

Marco Berton 30 gennaio 2017 - 11:22

MILANO (Finanza.com)



Sospensione per eccesso di ribasso per il titolo UBI Banca dopo uno scambiato a 3,314 euro, -6,9%. L'azione, che ha annullato i rialzi delle ultime due settimane, è particolarmente scambiata: in meno di due ore e mezza di scambi risultano già scambiati oltre 9 milioni di pezzi.