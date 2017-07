UBI Banca: conclusa con anticipo l’offerta dei diritti inoptati

Luca Fiore 30 giugno 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

UBI Banca ha annunciato che oggi, nel corso della prima seduta dell’offerta in Borsa, sono stati venduti tutti i 6.676.180 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta (c.d. diritti Inoptati) per la sottoscrizione di 1.144.488 nuove azioni.Nel corso dell’offerta in opzione è stato esercitato il 99,31% del totale delle nuove azioni offerte.