UBI Banca: aumento di capitale sottoscritto al 99,31%, diritti non esercitati offerti in Borsa dal 30/6

L'aumento di capitale di Ubi Banca si è concluso con sottoscrizioni, al termine del periodo di opzione, pari al 99,31% per un ammontare complessivo pari a 397.240.026,48 euro. Ulteriore conferma della fiducia degli investitori in UBI Banca. L’offerta in opzione riguardava massime 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca di nuova emissione.Il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 giugno e conclusosi in data ieri, ha visto l'esercitazione di 967.529.640 diritti di opzione per la sottoscrizione di 165.862.224 Azioni.I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa nelle sedute del 30 giugno 2017 e del 3, 4, 5 e 6 luglio 2017, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di 2,395 euro cadauna, nel rapporto di 6 Azioni ogni 35 Diritti.