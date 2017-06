UBI Banca: al via l’aumento di capitale da 400 milioni, assist BTp fa bene a settore

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Parte oggi l’aumento di capitale da 400 milioni di UBI Banca che andrà avanti fino al 27 giugno. Secondo il comunicato della società, i diritti saranno negoziabili fino al 21 giugno. Il prezzo di riferimento rettificato è fissato a 3,35 euro.



Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie incorpora uno sconto del 26,1% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Terp), calcolato sulla base del prezzo ufficiale di chiusura del 7 giugno scorso.



La ricapitalizzazione era stata varata per mantenere il Cet1 ad un livello superiore all'11%, alla luce dell'acquisizione delle tre Good Bank (Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) conclusasi lo scorso 10 maggio.



L’istituto guidato da Victor Massiah “beneficia inoltre di un clima più sereno sull’intero comparto, dopo il successo elettorale di Macron in Francia e la conseguente riduzione delle pressioni sugli spread”, ha commentato un analista interpellato dalla nostra redazione.



In questo quadro il titolo UBI Banca al momento mostra un rialzo dello 0,83% a 3,386 euro.