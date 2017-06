UBI Banca: Consiglio di gestione approva aumento di capitale, titolo tonico in Borsa

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Manca solo il benestare della Consob e l’aumento di capitale da massimi 400 milioni di euro di UBI Banca partirà come previsto. Anche il Consiglio di gestione dell’istituto ha deliberato di avviare l'esercizio della delega conferita dall'Assemblea dei soci del 7 aprile scorso.



Ricordiamo che la ricapitalizzazione era stata varata per mantenere il Cet1 ad un livello superiore all'11% nell'ambito dell'acquisizione delle tre Good Bank (Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti), conclusasi lo scorso 10 maggio.



Notizia positiva, che oggi si aggiunge al clima frizzante dopo il salvataggio della spagnola Banco Popular a rischio Bail-in e alla promozione da parte di Mediobanca sulle azioni UBI. Gli analisti di Piazzetta Cuccia hanno alzato la valutazione sul titolo a 3,80 euro dal precedente 3,50 euro, confermando il giudizio Neutral.



In questo quadro il titolo mostra un progresso del 2,8% a 3,446 euro, fra i migliori del principale listino italiano.