Txt E-solutions vende divisione Txt Retail ad Aptos per 85 mln€

Daniela La Cava 24 luglio 2017 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Txt E-solutions ha annunciato questa mattina di firmato un accordo per vendere la sua divisione Txt Retail ad Aptos, società con sede negli Stati Uniti. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di ottobre. "Il corrispettivo per l’acquisto della divisione Txt Retail, pari a 85 milioni di euro, sarà pagato da Aptos in denaro contestualmente al trasferimento della divisone all’acquirente e non è condizionato a risultati finanziari ed economici futuri", si legge in una nota nella quale si precisa che è previsto un aggiustamento del prezzo per il capitale circolante netto, nonché il pagamento a Txt di tutta l’eventuale disponibilità finanziaria netta trasferita con la divisione Txt Retail alla data del ‘closing’. Closing dell’operazione condizionato a: il conferimento del ramo di azienda retail italiano in una NewCo italiana; l’esercizio, da parte di Txt, di una opzione di vendita nei confronti di Aptos, relativa alla società francese Txt e-solutions S.àr.l., che è parte della divisione Txt Retail; l’ottenimento dell’autorizzazione dell’operazione da parte delle autorità antitrust in Germania e Austria; la conclusione della procedura di consultazione sindacale, nonché al completamento degli usuali adempimenti societari.Nell’ambito dell’accordo le parti prevedono inoltre che, nel caso di quotazione di Aptos, Txt abbia il diritto di esercitare un’opzione per l’acquisto di azioni della società quotanda fino a un massimo del 10% delle azioni offerte in quotazione, al prezzo di Ipo.Dopo la cessione, Txt e-solutions si focalizzerà nello sviluppo della divisione Txt Next, con obiettivo di crescita internazionale nella simulazione e nella governance di apparati e sistemi complessi, a partire da aeronautica e ‘fintec’, fornendo soluzioni software tecnologicamente all’avanguardia.