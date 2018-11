Tv 4.0: presentate al tavolo Mise modifiche normative per passaggio digitale

Daniela La Cava 27 novembre 2018 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Si è tenuta presso il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) la quarta seduta del tavolo Tv 4.0 dedicato alla transizione digitale del settore radiotelevisivo. Sono state illustrate agli stakeholder coinvolti le linee generali delle modifiche normative in via di presentazione in Parlamento nell’ambito della Legge di Bilancio 2019. Le modifiche, si legge in una nota, rispondono ai contenuti presenti nella segnalazione inviata dall’Agcom al Governo lo scorso mese di luglio e sono frutto di un’ampia interlocuzione con gli operatori favorita dal tavolo istituito presso il Mise.La proposta normativa prevede anche la rimodulazione degli importi destinati all’acquisto di decoder e smart tv nel rispetto del principio di neutralità tecnologica. In particolare, vengono destinati 50 milioni di euro in più rispetto alla legge di bilancio dello scorso anno (per un totale di 150 milioni) e le risorse vengono concentrate nel 2020, anno nel quale si prevede un picco della domanda.