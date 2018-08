Trump offre sostegno a Conte su acquisto debito (Corriere)

Titta Ferraro 24 agosto 2018 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Spunta l'ipotesi di un sostegno da parte degli Stati Uniti all'Italia per il finanziamento del debito pubblico nel corso del 2019 quando il Tesoro dovrà collocare sul mercato titoli di Stato per circa 400 miliardi di euro, di cui 260 miliardi a media-lunga scadenza.Il presidente Donald Trump, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe detto al primo ministro italiano Giuseppe Conte che gli Stati Uniti sono disposti ad aiutare il paese acquistando obbligazioni governative l'anno prossimo. L'offerta sarebbe pervenuta a margine dell'incontro con Trump alla Casa Bianca circa tre settimane fa ma Conte non ha spiegato esattamente in cosa consiste l'offerta di aiuto da parte di Trump e se effettivamente c'è la possibilità che si concretizzi.