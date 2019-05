Trump mette ko Piazza Affari, affondano Stm e titoli galassia Agnelli

Titta Ferraro 6 maggio 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Effetto Donald Trump sui mercati finanziari, Piazza Affari compresa. Ieri il presidente Usa ha minacciato di alzare i dazi doganali su $200 miliardi di beni cinesi dal 10% al 25%, aggiungendo che “a breve” altri beni che la Cina esporta saranno tassati anch’essi al 25%. Parole che hanno riportato d'attualità il rischio dazi. In avvio il Ftse Mib cede l'1,62% a quota 21.366 punti.Tra i peggiori titoli sul parterre milanese figurano i titoli della galassia Agnelli; CNH, tra i più esposti al rischio dazi, cede il 3,2%, -2,85% FCA, -2,98% Ferrari e -2,74% Exor. Peggior titolo in avvio è STM che cede il 4,6% a 15,65 euro. Tra le banche -2,4% per Unicredit.Oggi inizia una settimana molto importante per Piazza Affari con l'arrivo delle trimestrali di tutte le banche tricolori, a parte da domani con i conti di Intesa Sanpaolo. Sul fronte macro attesa per gli indici Pmi servizi dei singoli paesi e dell'intera zona euro relativi ad aprile. Da monitorare anche le vendite al dettaglio dell'Eurozona.