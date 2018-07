Trump: 'dazi totali sulla Cina oltre $500 miliardi'. Scattate tariffe per $34 mld

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Dazi doganali per un valore di $500 miliardi. E' quanto ha minacciato di fare il presidente Donald Trump, a poche ore dall'entrata in vigore delle tariffe punitive per un valore di $34 miliardi già imposte contro Pechino. I dazi sono diventati effettivi dopo la mezzanotte, alle 12.01 di venerdì, ora di New York."Vedrete poi altri (dazi da) 16 miliardi tra due settimane, poi come sapete ci saranno altri 200 miliardi e dopo altri 200 miliardi, ancora altri 300 miliardi. OK?", ha detto parlando ai giornalisti dall'Air Force, mentre era diretto in Montana, stando a quanto riportano Reuters e CNBC. "E questo è solo sulla Cina".