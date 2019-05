Truffa diamanti, sciopero lavoratori Banco BPM, pieno sostegno da parte di Federconsumatori

Alessandra Caparello 10 maggio 2019 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

I lavoratori di Banco BPM incroceranno le braccia il prossimo 20 maggio a Lucca per rivendicare la loro buona fede nella questione degli investimenti in diamanti e Federconsumatori si schiera a loro fianco.Ai dipendenti, così come ai cittadini, sono state date delle informazioni del tutto fuorvianti sulle caratteristiche dell'investimento in diamanti, per questo si sono uniti alla protesta dei risparmiatori chiedendo con forza che la banca si faccia carico di tutte le proprie responsabilità, rimborsando integralmente quanto investito, dietro il ritiro delle pietre o dei loro certificati. Così una nota dell’associazione.“I lavoratori stessi si rendono conto che tale vicenda sta creando un enorme vulnus all’intero sistema, determinando un allarmante calo di fiducia dei clienti nei confronti della banca e dei suoi dipendenti, con una conseguente fuga dei risparmiatori. Ci auguriamo che, la protesta unita dei risparmiatori e dei lavoratori, porti la banca a fare un passo indietro ed a capire che l’atteggiamento adottato finora è del tutto controproducente” conclude Federconsumatori.