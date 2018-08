Triua smentisce Di Maio: "Governo non supererà il 3% del deficit/PIL"

Alessandra Caparello 28 agosto 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell’economia Giovanni Tria smentisce il vicepremier Luigi Di Maio. Nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano il ministro del lavoro e dello Sviluppo economico ha affermato che il reddito di cittadinanza verrà attuato già nel 2019 e per farlo si potrebbe anche sforare il tetto del 3% del deficit/Pil.Dalla Cina, dove si trova in visita il titolare del Tesoro ha escluso la possibilità che il governo italiano abbia intenzione di superare il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil in vista della prossima legge di Bilancio. “ Il rispetto del rapporto deficit/Pil - ha ricordato Tria - è stato criticato anche da chi lo ha inventato, "ma è molto diverso dal dire che lo supereremo". Il governo, ha aggiunto, "continuerà a ridurre il rapporto debito/Pil".