Triboo: via libera della Consob al prospetto per l’ammissione sul MTA

Luca Fiore 27 giugno 2018 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Oggi la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato il prospetto informativo relativo l’ammissione alla negoziazione delle azioni Triboo (società che controlla Brown Editore) sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Ieri Borsa Italiana aveva deliberato l’ammissione alla quotazione delle azioni sul MTA.Triboo, attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising Digitale, è assistita da Banca IMI in qualità di Sponsor. Nctm Studio Legale agisce in qualità di consulente legale della Società, mentre lo studio legale RCC quale consulente legale dello Sponsor. EY è la società di revisione. Deloitte Financial Advisory assiste la Società come consulente industriale.