Triboo stringe partnership con ILG per costituzione joint venture a Dubai

16 aprile 2019

MILANO (Finanza.com)

Triboo e International Luxury Group (ILG), gruppo leader nella distribuzione dei beni di lusso a livello globale, hanno stretto una partnership che porta alla costituzione di una joint venture paritetica, con sede a Dubai, per lo sviluppo di servizi digitali.L'intesa è stata stretta da Triboo, gruppo attivo nel settore e-commerce e Advertising digitale e che controlla questa testata tramite Brown Editore, tramite la propria controllata Triboo Digitale S.r.l., e International Luxury Group, tramite la propria controllata Swiss Watch Group DWC LLC.L’operazione consentirà di rafforzare la presenza internazionale del Gruppo Triboo su mercati ad elevata crescita e la valorizzazione tramite l’e-Commerce di importanti brand del fashion, retail e del lusso.Tra i servizi inclusi ci sono quelli di consulenza digitale, digital marketing, e-Commerce management, Media e produzione di contenuti, gestione di piattaforme dati, customer care, corsi di formazione, real time analytics, client management e CRM integration oltre che logistica, prodotti e servizi per negozi fisici.“Attraverso questo accordo con un grande gruppo internazionale quale è ILG, Triboo si posiziona tra le prime aziende ad aver siglato una joint venture nel settore digitale negli Emirati. I Paesi del Golfo hanno un’incredibile potenzialità nell’eCommerce e nei servizi digitali e il nostro obbiettivo, con questa JV, è diventare uno dei player principali nel luxury e fashion e-Commerce in quest’area", ha commentato Riccardo Maria Monti, consigliere delegato del Gruppo Triboo.