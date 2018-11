Triboo sarà ancora partner digitale di Tecnica Group per l’e-commerce in Cina

Titta Ferraro 28 novembre 2018 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Triboo è stato confermato come partner digitale da Tecnica Group, azienda italiana leader nel settore dell’equipaggiamento e dell’abbigliamento sportivo, per le attività sui diversi marketplace cinesi. Il brand italiano ha deciso di affidare a Triboo, che controlla questo sito attraverso Brown Editore, anche l’apertura di uno store sulla piattaforma JD, uno degli e-commerce più rilevanti in Cina. La decisione, rimarca una nota della digital transformation factory quotata sul mercato MTA, è maturata in seguito agli ottimi risultati ottenuti dalla gestione Triboo su Tmall per i brand Tecnica e Rollerblade nei rispettivi store online con le vendite sono cresciute del 50% rispetto al 2017.Durante il Global Shopping Festival del gruppo Alibaba, che si tiene l’11 novembre in occasione del Single’s Day cinese, nella prima ora il brand Tecnica ha fatturato ben 20.000 euro in scarpe. Mentre da giugno 2018 – data in cui Triboo ha preso in carico anche la gestione dello store su Tmall di Rollerblade – il fatturato del brand ha registrato un incremento del 90% rispetto all’anno precedente. L’obiettivo per il 2019 è di raddoppiare i numeri del 2018.Il progetto verrà implementato da Triboo East Media, la divisione del Gruppo specializzata in digital-marketing ed e-commerce per la Cina e il Far East. Il team cross-culturale composto da professionisti cinesi e italiani, con Headquarter a Milano e sedi operative a Roma e Shanghai, permette a Triboo di posizionarsi come partner unico in grado di fornire la consulenza strategica per l’ingresso sul mercato cinese, l’affiancamento nelle pratiche legali e amministrative richieste dal Paese, la gestione diretta della vendita online attraverso marketplace quali Tmall, JD, VIP, Secoo e tutte le attività retail, di logistica e customer-care.