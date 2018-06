Triboo sale di oltre 4% in Borsa, Mediobanca conferma outperform dopo accordo con Spartoo

Daniela La Cava 6 giugno 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta positiva a Piazza Affari per Triboo. Il titolo della società che controlla Brown Editore avanza sull'Aim Italia di oltre il 4% a 1,855 euro all'indomani dell'annuncio della partnership in esclusiva con Spartoo, marketplace di origine francese specializzato in abbigliamento, scarpe e accessori, che dichiara più di 450 milioni di utenti registrati in 30 nazioni europee.L’accordo, si legge in una nota, rappresenta un’opportunità di accesso a nuovi mercati internazionali e a nuove modalità di vendita per i clienti del settore fashion e apparel di Triboo, che potranno trovare in Spartoo una piattaforma altamente qualificata e specializzata da integrare nei propri piani commerciali. La presenza sul marketplace infatti affianca l’offerta degli store proprietari e completa i canali di contatto con il consumatore finale in un’ottica a 360°.Per gli analisti di Mediobanca Securities, che confermano la raccomandazione outperform e target price di 2,70 su Triboo, "questa mossa è coerente con la strategia di internazionalizzazione del gruppo che rafforza l'offerta dell'azienda nell'e-commerce".