Triboo: procedimento ammissione MTA dovrebbe concludersi entro inizio agosto

Titta Ferraro 5 giugno 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Triboo, società che controlla Brown Editore, ha precisato che il procedimento di ammissione e quotazione delle proprie azioni al Mta è ancora in corso e, in base alla tempistica dettata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, dovrebbe concludersi entro i primi giorni del prossimo mese di agosto. La nota del gruppo quotato sul mercato AIM e attivo nei settori dell’eCommerce, dell’Advertising e della Comunicazione online, rimarca come siano prive di fondamento le recenti notizie stampa e, in particolare, a quelle apparse in data 1° giugno 2018 su una testata giornalistica on line, concernenti il procedimento di ammissione a quotazione delle azioni di Triboo.