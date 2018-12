Triboo premiata ai China Awards 2018 come eccellenza nelle relazioni Cina-Italia

Titta Ferraro 6 dicembre 2018 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Triboo protagonista ai China Awards 2018 . Il gruppo attivo nel settore dell'e-commerce e dell’advertising digitale, che controlla questa testata tramite Brown Editore, ha ricevuto il premio “Capital Elite” durante l’edizione 2018 dei China Awards, istituiti dalla Fondazione Italia-Cina con il patrocinio della Camera di Commercio Italo-Cinese. Il riconoscimento posiziona Triboo come azienda che si è distinta maggiormente nelle relazioni tra Cina e Italia nel corso dell’anno.Triboo East Media, nata nel 2018 dall'acquisizione del 51% di East Media da parte del Gruppo Triboo, si propone come partner in grado di aiutare le aziende italiane a digitalizzarsi in Cina, Corea del Sud e Russia. Con sedi a Milano, Roma e Shanghai, i servizi attualmente erogati si basano su una competenza riconosciuta nell’interpretare lo scenario locale, disegnare strategie di marketing e comunicazione sempre più mirate e gestire le piattaforme e-commerce di riferimento, facendo leva su un team multietnico di professionisti e sulla creazione di contenuti efficaci in base alle diverse culture locali.Tra i clienti di Triboo East Media figurano aziende appartenenti a settori di riferimento che più contraddistinguono il made in Italy, come il fashion, la manifattura, passando per il food & beverage e l’arredo.