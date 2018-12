Triboo: nominato consigliere Riccardo Maria Monti, al via programma buyback

Valeria Panigada 5 dicembre 2018 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Triboo, la società attiva nel settore dell’e-commerce e dell’advertising digitale, che controlla Finanza.com attraverso Brown Editore, ha nominato Riccardo Maria Monti come nuovo membro del consiglio di amministrazione, in sostituzione del dimissionario Alfredo Malguzzi. Riccardo Maria Monti, tra gli altri incarichi, è presidente di Italferr, società di ingegneria del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.Inoltre, il consiglio di amministrazione di Triboo ha deliberato di avviare il programma di acquisto di azioni proprie a partire dal prossimo 10 dicembre, per un numero massimo di 500mila azioni, pari allo 0,017% del capitale. Attualmente, il gruppo guidato da Giulio Corno detiene 340.500 azioni proprie, pari all'1,18% del capitale.