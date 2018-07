Triboo finalizza cessione quota Friendz: Banca Imi e Mediobanca confermano rating

Daniela La Cava 2 luglio 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Banca Imi e Mediobanca Securities hanno confermato il rating su Triboo, società quotata su Mta e che controlla Brown Editore, dopo l'annuncio del perfezionamento della cessione della quota di partecipazione (pari al 20,32 % del capitale sociale) detenuta in Friendz. L’operazione ha generato per il gruppo Triboo un ritorno, in meno di due anni, pari a 7,5 volte l’investimento iniziale, con una plusvalenza di 2,6 milioni di euro. Il corrispettivo per la compravendita della partecipazione è pari a 2,955 milioni."Apprezziamo l'accordo, che è coerente con la strategia della società che agisce anche da incubatore di startup digitali", commentano gli analisti di Banca Imi che confermano la raccomandazione buy su Triboo, con target price di 3,7 euro. Post annuncio anche Mediobanca Securities ha mantenuto invariato il giudizio outperform e il prezzo obiettivo di 2,7 euro sul gruppo guidato da Giulio Corno.