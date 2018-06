Triboo debutta su MTA, titolo balza del 5%

Titta Ferraro 29 giugno 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Forte rialzo per il titolo Triboo che oggi debutta sul Mercato Telematico Azionario (MTA). Il titolo della società attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising Digitale, e che controlla Brown Editore, segna un balzo del 5% a 2,28 euro.A giugno il titolo segna un balzo di oltre il 50%. Oltre al via libera al passaggio su MTA, la società nelle scorse settimane ha annunciato una partnership in esclusiva con Spartoo, marketplace di origine francese specializzato in abbigliamento, scarpe e accessori.“Il passaggio dal mercato AIM al mercato MTA è un evento rilevante che ci attendiamo possa dare visibilità al gruppo Triboo facilitando l’accesso di ulteriori investitori internazionali interessati al digitale", ha dichiarato ieri Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo.