Triboo, al via media partnership esclusiva con Campus Party Connect

Valeria Panigada 14 dicembre 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Triboo in prima fila per favorire la connessione scuola-lavoro. Il gruppo attivo nel settore dell'e-commerce e dell'advertising digitale, che controlla i siti editoriali del gruppo Brown Editore, sarà media partner esclusivo di Campus Party Connect, l'evento realizzato con il sostegno di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con l'obiettivo di connettere la scuola con il mondo del lavoro innovando. Protagonisti di questo evento, in scena al Milano Innovation District dal 17 al 21 dicembre prossimi, saranno 500 studenti del 3°,4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi. In qualità di media partner esclusivo, Triboo racconterà, attraverso le sue testate Pmi.it, Webnews.it, Studentville.it e HTML.it, tutte le giornate dell’evento con attività di copertura editoriale ad hoc, aggiornamenti live e interviste in esclusiva.