Triboo: a consigliere Monti deleghe per strategia e sviluppo

Titta Ferraro 21 dicembre 2018 - 17:50

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo, gruppo attivo nel settore dell’E-commerce e dell’advertising digitale che controlla questa testata attraverso Brown Editore, ha approvavo l’attribuzione di deleghe per strategia e sviluppo al consigliere Riccardo Maria Monti.Il Consiglio di Amministrazione di Triboo – - riunitosi in data odierna, ha attribuito al neo consigliere Riccardo Maria Monti la legale rappresentanza della Società, con riferimento alle responsabilità e deleghe relative a sviluppo delle attività di corporate development per l’attuazione della strategia e delle politiche commerciali della società, compreso lo sviluppo internazionale, anche attraverso il coordinamento delle società controllate; definizione della strategia dei rapporti istituzionali e alla gestione delle attività di relazioni esterne e di comunicazione della Società; stabile rappresentanza del Gruppo all’interno di associazioni di categoria sia territoriali che nazionali, anche assumendo cariche associative al loro interno.Con l’assunzione delle deleghe sopra descritte, decadono in capo a Monti i requisiti di indipendenza accertati al momento della cooptazione.