Triboo: Monti, una nuova fase di crescita tra nuovi progetti e margini di sviluppo

Valeria Panigada 24 gennaio 2019 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Triboo si prepara a una nuova fase di crescita con nuovi progetti da realizzare e grandi margini di sviluppo del mercato. Lo ha anticipato Riccardo Monti, consigliere delegato con responsabilità e deleghe per lo sviluppo, in una intervista a Il Sole 24 Ore: "Il 2018 si chiuderà in crescita per ricavi e redditività - ha detto - Ma siamo solo all'inizio di una nuova fase di crescita. Il punto chiave è che i mercati in cui l'azienda è attiva avranno una crescita fortissima nei prossimi anni e ci sono grandi margini di sviluppo". Il riferimento è al digitale in generale, e all'e-commerce in particolare, con "le aziende italiane che hanno in media il 6% del fatturato da e-commerce, mentre in Europa siamo al 15-16% di media". Ma non solo. La società attiva nell'e-commerce e nell'advertising digitale, che controlla i siti editoriali del gruppo Brown Editore, punta anche a nuovi progetti tra cui un'ulteriore espansione all'estero, dopo Spagna, Gran Bretagna e Cina, un ingresso nel food per quanto riguarda la parte dei contenuti e l'apertura di una digital factory a Napoli.