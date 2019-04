Tria: taglio Irpef necessario, in autunno vedremo come farlo

Titta Ferraro 12 aprile 2019 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

IlDef ha fatto solo un accenno in materia di flat tax. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rimarca come il taglio dell’Irpef "è un atto di giustizia necessario, soprattutto per i ceti medi che per anni hanno subito gli effetti dannosi di un fiscal drag, soprattutto negli anni di alta inflazione, da tutti contestato ma che nessuno ha mai provveduto ad attenuare". "Quindi sicuramente interverremo, il come lo vedremo in autunno", aggiunge Trai in un'intervista concessa a Il Messaggero.