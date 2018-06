Tria su riforma Fornero: può essere migliorata, ma attenzione a sostenibilità

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

La riforma Fornero può essere migliorata, "ma con attenzione alla sostenibilità. Su queste materie non si improvvisa". Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e pubblicata nella giornata di ieri."Siamo attenti a non incrinare la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria. La fiducia è il presupposto della nostra strategia. I nostri fondamentali sono a posto. Non dobbiamo discutere solo di impegni di spesa legati a singoli punti di programma. E' più importante il complesso della manovra".