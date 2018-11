Tria su manovra: 'nessuno venga a farci la morale sulla crescita'

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2018 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

"Nessuno venga a farci la morale sulla crescita". E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.Così il titolare del Tesoro, commentano la manovra del governo M5S-Lega:"Non è nostra intenzione parlare di responsabilità del passato, nel momento in cui dialoghiamo con la Commissione europea", dal momento che quella recente è "una storia comune".Detto ciò, "questa storia non ci consente oggi di accettare che qualcuno venga a farci la morale in tema di politica di crescita".Il ministro ha affermato anche che "stiamo attentamente valutando se si possano trovare spazi finanziari per migliorare l'equilibrio, tra la necessità di sostenere la crescita e di consolidare la sostenibilità dei conti pubblici".