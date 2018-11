Tria su QE Bce: 'risparmio Italia da 35 mld non ha fatto scendere debito, assorbito in stagione bonus'

Laura Naka Antonelli 28 novembre 2018 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Il risparmio per 35 miliardi ottenuto dall'Italia grazieb al programma della Bce noto come Quantitative easing "non si è riflesso in una discesa del debito e solo parzialmente sulla spesa per interessi". Piuttosto, i benefici del piano QE sono stati assorbiti "per la stagione dei tanti bonus". E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.Tria ha detto anche che l'Italia non ha assistito "ancora a una stabilizzazione economica, sociale e della finanza pubblica"."Oltre a ciò - ha continuato il titolare del Tesoro - si è materializzato in maniera sempre più netta nel terzo trimestre un rallentamento dell'economia italiana che ci ha costretto ad agire da subito per aumentare in modo strutturale il tasso di crescita".