Tria: stasera si decide su deficit, andrò da Juncker con Conte

Titta Ferraro 11 dicembre 2018 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, farà da spalla al premier Giuseppe Conte nell'importante incontrodi domani con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Il ministro questa mattina non si è sbottonato circa i nuovi numeri che verranno proposti a Bruxelles per evitare una procedura d'infrazione. "Si vedrà questa sera", ha tagliato corto Tria in merito al nuovo target di deficit su cui il governo deve trovare la quadra.