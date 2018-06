Tria smentisce Di Maio: reddito cittadinanza nel 2018? 'Mai entrati in dettaglio, giochi quasi fatti per quest'anno'

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

"Nelle mie discussioni con il ministro Di Maio non si è mai entrati in questo dettaglio e non si è mai espressa questa idea. Per il 2018 i giochi sono quasi fatti e ci muoveremo soprattutto in modo rapido su quelle riforme strutturali che non hanno costi, ma sono importantissime". Così ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, al termine della riunione dell'Ecofin, interpellato sulla possibilità, indicata dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, secondo cui il reddito di cittadinanza potrebbe essere approvato già entro quest'anno. Di Maio aveva parlato anche della possibilità che il reddito di cittadinanza venisse finanziato dai fondi europei.