Tria rassicura Bruxelles: l'euro non è in discussione

Titta Ferraro 21 giugno 2018 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

"La linea del governo è chiara e l'euro non è in discussione". Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo. Il ministro illustrerà oggi ai partner europei le linea guida del nuovo governo M5S-Lega, che sono quelle enunciate al Parlamento.Sull'Unione bancaria, Tria ha rimarcato che la posizione del governo sarà quella di difendere, così come è stato fatto in passato, gli interessi degli italiani.