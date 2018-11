Tria: rallentamento economia rafforza ragioni Manovra

Titta Ferraro 9 novembre 2018 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Le previsioni economiche contenute nella NAdef rischiano di essere già sorpassate alla luce del rallentamento che sta evidenziando l'economia. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ne fa mistero e nell'audizione tenuta oggi in parlamento sulla Manovra 2019, ha sottolineato come "la stima flash di Istat e le prime evidenze del terzo trimestre mostrano un ulteriore peggioramento e questo rafforza le ragioni della Manovra".Tria ha ribadito che il governo intende confermare la Manovra nei suoi pilastri fondamentali con l'impatto espansivo della legge di bilancio che sarà dello 0,6% del Pil.