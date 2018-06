Tria: nessun proposito di uscire dall'euro, ridurre rapporto debito-pil

Laura Naka Antonelli 11 giugno 2018 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Non c'è nessun progetto per uscire dall'euro. Lo afferma il ministro dell'economia Giovanni Tria, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera e pubblicata nella giornata di ieri."La posizione del governo è netta ed unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall'euro".Tria ha precisato che "i nuovi conti saranno coerenti con il fine di ridurre il rapporto debito-pil" che, sulla pace fiscale ha affermato: "Finché non si definisce la norma, non si possono definire le coperture. L'obiettivo è crescita e occupazione".