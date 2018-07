Tria e l'obiettivo 'ambizioso': nel 2019 10 miliardi di spesa corrente in meno

Laura Naka Antonelli 4 luglio 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

"Per il 2019 l'obiettivo è quello di tagliare la spesa corrente di 10 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in occasione del suo intervento sulle linee programmatiche di politica economia alle Commissioni riunite bilancio di Camera e Senato. Tria ha ammesso che si tratta di un obiettivo "ambizioso".Stando a quanto segnala Il Sole 24 Ore, "in sintesi, si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo la sua crescita più o meno collegata alla dinamica del Pil a seconda degli anni, per dedicare agli investimenti tutti gli spazi di bilancio. In cifre, dati dell'ultimo Def alla mano, significa evitare un aumento (al netto degli interessi) già previsto per 10,3 miliardi il prossimo anno, e per 33,3 miliardi nel 2019-2021".