Tria: debito Italia rimane alto, crescita economia sotto media Ue. Rilanciare investimenti

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2018 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

In Italia "il debito rimane molto alto e il tasso di crescita è rimasto costantemente sotto la media Ue". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo alla Camera nel commentare il Def.Tria parla della necessità di adottare una "strategia su due fronti" per aumentare il tasso di crescita potenziale dell'economia.Il primo è quello delle "riforme strutturali", il secondo è "attuare lo stimolo endogeno alla crescita per non subire passivamente. Questo avverrà con il rilancio degli investimenti".