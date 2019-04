Tria: crescita sostenuta già nel II semestre, patrimoniale sarebbe distruttiva per economia

Titta Ferraro 15 aprile 2019 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Ilministro Tria torna a parlare del DEF e sottolinea come la crescita dello 0,2% stimata per il 2019 implica una crescita sostenuta già nel secondo semestre di quest'anno. Intervenuto su Rai Tre alla trasmissione 'In 1/2 in più', il ministro dell'Economia ha sottolineato che una manovra correttiva non è all'orizzonte, così come una patrimoniale; quest'ultima "colpirebbe al cuore gli italiani e avrebbe un impatto distruttivo su crescita e consumi. Solo parlarne crea incertezza e danno", sono state le parole di Tria.