Tria cita Pil Germania: 'problema crescita europeo, Europa non capace di lanciare politiche anticicliche'

Laura Naka Antonelli 15 novembre 2018 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Il problema della crescita è europeo e i dati sul Pil della Germania lo dimostrano. Parola di Giovanni Tria, che parla alla presentazione del "Rapporto 2018 della Fondazione Nord Est", a Padova:"I dati economici della Germania con una previsione di rallentamento non sono incoraggianti e i riflessi che possono esserci sull'Italia preoccupano".E "le previsioni dell'Unione europea che vedono un rallentamento dell'economia italiana evidenziano un riflesso anche rispetto ai principali paesi europei. Quindi si tratta di un problema di crescita che è europeo e deve essere affrontato insieme tra tutti gli Stati membri e non in modo conflittuale".Tria continua:"L'Europa sembra incapace di mettere in campo politiche anticicliche atte ad affrontare il rallentamento a livello europeo e questo per il nostro paese è preoccupante".Il ministro dell'economia è tornato a difendere la manovra: "La nostra manovra offre sicuramente una risposta diversa da quelle passate ma non per questo meno solida e meno credibile".