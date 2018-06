Tria: calo debito condizione per fiducia mercati. Reddito cittadinanza? Avrà ruolo centrale

Laura Naka Antonelli 20 giugno 2018 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

Nel corso della discussione sul Def alla Camera, prima del voto alla risoluzione al Def di M5S e Lega (approvata da entrambi i rami del Parlamento), il neo ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un attenti sulla gestione dei conti pubblici:"Il rapporto debito pil deve iniziare un chiaro percorso discendente, un'evoluzione che è bene non mettere a repentaglio perché il consolidamento di bilancio è una delle condizioni necessarie per mantenere e rafforzare la fiducia dei mercati, fiducia imprescindibile per la tutela delle finanze pubbliche, i risparmi degli italiani e la crescita".Tria ha comunque detto, anche, che "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia tramite interventi non assistenziali bensì tramite l'integrazione nel mercato del lavoro, avrà un ruolo centrale" nella politica economica perseguita dal governo M5S-Lega.