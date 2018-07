Tria avverte: se crescita rallenta sarà difficile applicare misure in programma governo

Titta Ferraro 23 luglio 2018 - 08:07

Niente manovra-bis, ma lo spazio per misure pro-cicliche rischia di ridursi se non azzerarsi a causa del rallentamento della crescita. E' l'avvertimento lanciato da Buenos Aires dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. “Sono aumentati i rischi al ribasso sulla crescita e se la crescita rallenta è ovvio che le manovre economiche sono più complicate", ha detto Tria aggiungendo che di fronte a un rallentamento "non si faranno manovre pro-cicliche”.Nuove rassicurazioni di Tria circa il rispetto dei vincoli di bilancio: Il programma di governo sarà applicato “entro i limiti delle compatibilità di bilancio”.