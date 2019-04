Tria: aumento Iva? Da tempo sostengo la virtù di spostare tasse verso consumi

Titta Ferraro 12 aprile 2019 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Parole sibilline del ministro Tria circa l'ipotesi di un aumento dell'Iva. Il ministro dell'Economia si mostra possibilista nell'intervista concessa a Il Messaggero. Nessun tabù sull'Iva quindi in vista delle scadenze autunnali con clausole di salvaguardia per 23,1 miliardi che se non disinnescate farebbero scattare l'aumento dell'Iva."Su questo argomento mi limito a dire che nel 2006 ho ricevuto un premio giornalistico per un articolo nel quale spiegavo le virtù di un’imposta più spostata sui consumi che sulle persone. E qui mi fermo, perché si tratta di una posizione scientifica non di una decisione politica", argomenta Tria che aggiunge: "In ogni caso nel Def vi sono indicazioni sui tagli di spesa che, insieme a un Pil che ci aspettiamo in crescita, potranno aiutare senza aggiungere squilibrio ulteriore al debito".