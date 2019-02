Tria: apprezziamo valutazioni Fmi su crescita del paese, ma non condividiamo altri giudizi

Valeria Panigada 7 febbraio 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, risponde al Fondo monetario internazionale che ieri ha diffuso il rapporto sull'Italia, criticando alcune misure del governo, come il reddito di cittadinanza e quota 100. "Apprezziamo l’equilibrio delle valutazioni sulla crescita economica del paese - ha risposto Tria - Non condividiamo invece altri giudizi. Il rapporto, in particolare, sottovaluta la necessità di sostenere la crescita in Italia e in Europa e il ruolo delle politiche adottate dal governo a questo fine".Riguardo al debito, Tria riconosce che "è un onere pesante per l’Italia" e "un freno per la crescita italiana distogliendo risorse per usi più produttivi come per esempio gli investimenti". Ed è per questo motivo che il governo, ha sottolineato il ministro, è impegnato a ridurlo. "Non c’è motivo per creare allarmismi", afferma Tria, concludendo: "Il nostro debito è pienamente sostenibile e si finanzia comodamente sui mercati".