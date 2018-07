Tria: al via task force al Ministero per la flat tax

Alessandra Caparello 17 luglio 2018 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Al via il cantiere per la flat tax. Ad annunciarlo, in Commissione finanza, il ministro Giovanni Tria."Il ministero dell'Economia ha avviato una task force per analizzare i profili di gettito in vista della definizione della flat tax in un quadro coerente di politica fiscale e in armonia con i principi costituzionali di progressività che l'attuale sistema Irpef fatica a garantire".