Tria a cena con il falco Weidmann (Bundesbank), ecco i temi che tratteranno

Titta Ferraro 19 dicembre 2018 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente della Bundesbank, Jens Weidmann, in visita a ROma, incontrerà stasera il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Lo rende noto il Mef rimarcando come la cena di stasera avrà al centro dei colloqui un giro d’orizzonte sulla situazione europea. In particolare, si legge in una nota, è previsto uno scambio di idee sull’ulteriore rafforzamento dell’unione economica e monetaria alla luce delle recenti riforme dell’Esm e dell’unione bancaria decise dai ministri dell’Eurogruppo e approvate dai 19 leader dell’eurozona. "Si parlerà delle prospettive dell’economia europea e globale. E naturalmente anche di Italia", conclude la nota del Mef.