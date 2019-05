Tria: 'preferisco tagli spese ad aumento Iva, no rischio manovra correttiva'

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

"Tra aumenti Iva e tagli di spese preferisco i secondi, ma decidere quali tagli richiede scelte politiche". Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nell'intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Tria esclude il rischio di una manovra correttiva."I Country Report (dell'Ue) di giugno conterranno le raccomandazioni della commissione a tutti i governi e riguarderanno il 2020, per cui non penso che verrà sollevato il problema di aggiustamenti che finora non sono stati richiesti. E' noto poi che la commissione esaminerà i risultati 2018, che sul debito non hanno rispettato pienamente gli obiettivi anche a causa di una crisi economica che rappresenta sehnza dubbio un fattore rilevante. Mi aspetto dunque che la discussione vera sui programmi di finanza pubblica ci sarà a ottobre".