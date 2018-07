Tria: 'non vogliamo peggiorare conti, ma deficit 2019 potrebbe salire rispetto a target Def'

Laura Naka Antonelli 5 luglio 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

"Il nostro scopo non è quello di peggiorare la situazione strutturale di budget, ma possibilmente di migliorarla, fattore che implica chiaramente una soglia per il deficit pubblico". E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in una intervista rilasciata a Bloomberg.Tria ha aggiunto tuttavia che il deficit dell'anno prossimo "potrebbe essere più alto" rispetto al target dello 0,9% stabilito dal precedente governo nel Def.