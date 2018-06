Tria: 'è questo grande problema dell'Europa. Soluzione non in egoismi nazionali'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 11:02

MILANO (Finanza.com)

"Il grande problema dell'Europa è come rilanciare l'innovazione. La competizione è solo fra Stati Uniti e Cina o c'è un ruolo per l'Europa?". E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in occasione delle celebrazioni per il trentennale della facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata di Roma."L'Europa sta attraversando problemi nelle sue interazioni interne, ma io credo che i problemi possano essere superati se l'Europa mira a guardare fuori e a capire se vuole limitarsi a spartire costi e posizioni al suo interno, oppure ritrovare il suo grande ruolo nel futuro della competizione scientifica. Bisogna capire se l'Europa c'è o assiste, io spero che, superato questo momento difficile, l'Europa capisca perché sta insieme. E questo non lo possiamo trovare negli egoismi nazionali".