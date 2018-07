Tria: 'dimostreremo a mercati finanziari che governo non farà dietrofront su sua agenda'

Laura Naka Antonelli 5 luglio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo governo italiano taglierà le tasse e promuoverà il reddito di cittadinanza nella sua prima legge di bilancio, per dimostrare ai mercati finanziari che la coalizione non sta facendo passi indietro rispetto alla sua agenda. E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in una intervista rilasciata a Bloomberg.