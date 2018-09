Tria: 'bloccheremo aumento Iva, lo abbiamo detto sempre'

Laura Naka Antonelli 21 settembre 2018 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

"Lo abbiamo sempre detto, fin dal primo discorso in parlamento, che avremmo bloccato l'aumento dell'Iva". Così ha rassicurato il ministro dell'economia Giovanni Tria, rispondendo in occasione delle celebrazioni del 140esimo anniversario de Il Messaggero a chi gli chiedeva conferma sull'intenzione di congelare l'aumento dell'imposta nella prossima legge di bilancio.Così come confermato anche dai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il governo mantiene dunque la promessa di sterilizzare le clausole di salvaguardia, che farebbero scattare l'aumento dell'Iva dal 2019.