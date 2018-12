Tria: 'Prelievo su pensioni d'oro misura temporanea, si chiedono un po' di sacrifici ma non molti'

Laura Naka Antonelli 21 dicembre 2018 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

"Parliamo di pensioni non basse, non d'oro, ma innanzitutto si tratta di un provvedimento temporaneo, anche perché se non lo fosse sarebbe incostituzionale. Si chiedono un po' di sacrifici ma non molti. Quando si fa una redistribuzione del reddito, siccome non si creano soldi dal nulla, bisogna fare una scelta politica". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria a 24Mattino su Radio 24.