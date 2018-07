Tria, PIL: "Tassi di crescita positivi per il 2018"

Alessandra Caparello 17 luglio 2018 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

Tassi di crescita positivi per l'economia nel 2018. Così il ministro Giovanni Tria in audizione alla Commissione finanze in cui sottolinea che nel 2019 la stime parlano di rallentamento per tutte le economie, Italia compresa."I tassi di crescita ampiamente positivi per l'anno in corso fanno ritenere che la crescita non sara' lontana da quella programmata, anche se in rallentamento (...) Per il 2019 le previsioni più recenti degli organismi internazionali indicano un rallentamento delle economie dei principali paesi europei e questo avrà impatto anche sull'economia italiana per le forti interdipendenze".